Ascolti tv, testa a testa tra ultima puntata ‘Il clandestino’ e ‘L’isola dei famosi’

Roma 14 mag. – Testa a testa tra la fiction di Rai1 ‘Il Clandestino’ e il reality show di Canale 5 ‘L’isola dei famosi’. In termini di spettatori (2.943.000) la fiction di Edoardo Leo si aggiudica la prima serata di ieri con il 16.3% di share. La nuova puntata de L’Isola dei famosi – che ha visto Joe Bastianich abbandonare definitivamente il programma per motivi di salute – è stato visto da 2.114.000 spettatori, con uno share del 16.6%. Terzo posto per Rai 2 con ‘Stasera Tutto è Possibile’ con 1.659.000 spettatori e il 9.8% di share.