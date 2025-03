Asset Finding: la nuova app di Davis & Morgan che semplifica l’acquisto di NPL

Adnkronos

Il mercato dei Non-Performing Loans (NPL), conosciuti anche come crediti deteriorati, ha conosciuto una crescita significativa negli ultimi anni, spinta da fattori economici globali e da normative finanziarie. Questo scenario ha creato un terreno fertile per gli investitori, che vedono in questo settore un’opportunità per ottenere rendimenti interessanti.

L’introduzione della Secondary Market Directive (SMD) ha ulteriormente alimentato questo comparto, inserendo un quadro normativo più chiaro e armonizzato a livello europeo, con un grande impatto a livello di trasparenza e protezione, ma anche per quel che concerne la capacità di incentivare l’ingresso di nuovi operatori e di attrarre capitali.

Questi cambiamenti hanno infatti creato un ambiente più sicuro e stimolante per gli investitori, che ora possono accedere a un mercato più ampio e diversificato. Tra le opportunità di investimento più allettanti troviamo certamente i crediti ipotecari deteriorati, che offrono diverse opzioni in base al profilo di rischio e agli obiettivi di rendimento.

Ecco come funziona.

Cos’è e come funziona Asset Finding

Questa app innovativa si configura, infatti come una piattaforma unica che consente agli utenti di identificare e analizzare i crediti relativi a immobili pignorati in Italia a partire dal 2021, fornendo accesso a informazioni cruciali come dati, valutazioni immobiliari e lo stato delle procedure legali, così che l’investitore possa usufruire di una panoramica completa della situazione creditizia e, allo stesso tempo, di accedere a un’assistenza legale d’eccellenza e alla possibilità di richiedere finanziamenti e gestione delle operazioni da parte di Davis & Morgan Spa, società che grazie alla sue esperienza e competenza si è imposta come un leader affidabile e professionale.

Asset Finding è stata progettata per soddisfare le esigenze di diversi tipi di utenti, tra cui operatori NPL, professionisti immobiliari e agenzie di aste e offre funzionalità intuitive, come l’identificazione di immobili pignorati e dettagli fondamentali prima delle aste, attraverso una semplificazione della ricerca di immobili pignorati con analisi del credito, con la possibilità di sottoscrivere diversi piani di prezzo, da quello gratuito per ricerche di base a quello a pagamento per analisi dettagliate, garantendo agli utenti la possibilità di esplorare le opportunità di investimento in modo efficiente.

Usare l’app è semplicissimo: dopo aver creato un account gratuito sul sito web di Davis & Morgan ed effettuato il login, gli utenti possono iniziare a individuare e analizzare gli NPL, cercando gli immobili attraverso una ricerca del nome di una città o disegnando un’area di interesse sulla mappa. Dopo aver selezionato un immobile, viene mostrata un’immagine e le informazioni di base, come il tipo di abitazione e la superficie. Inoltre, per ulteriori dettagli, è possibile acquistare una Due Diligence, che fornisce dati catastali, informazioni sull’esecuzione e il valore complessivo del credito (GBV), potendo richiedere anche un finanziamento per l’acquisto del credito.

I principali vantaggi nell’utilizzo dell’app risiedono nel risparmio di tempo e denaro, con un processo di ricerca e analisi semplificato, ma anche nella raccolta di informazioni complete e nell’usabilità, che rende il mercato accessibile a tutti indipendentemente dal grado di esperienza nel settore degli NPL.

Il tutto completato da un supporto esperto portato avanti da Davis & Morgan che assicura, come detto, un’assistenza legale competente e professionale e la possibilità di richiedere finanziamenti e gestione delle operazioni.

Cos’è Davis & Morgan

Davis & Morgan S.p.A. è un intermediario finanziario indipendente, con licenza ex art. 106 TUB, specializzato nell’acquisto e nella gestione di crediti non performanti (NPL). Con oltre dieci anni di esperienza nel mercato, la società si è imposta come uno dei partner più affidabili nelle transazioni di credito garantito da ipoteca a Milano, interagendo con una vasta gamma di investitori qualificati.

La sua affidabilità dimostrata in questi anni e guidata dal CEO Andrea Bertoni, professionista con una grande esperienza nel settore della consulenza finanziaria, con alle spalle importanti attività imprenditoriali, l’ha portata a ottenere grandi riconoscimenti nazionali e internazionali.

La spinta a innovare e a sviluppare soluzioni in linea con le tendenze del settore e con le esigenze degli investitori ha reso la società un punto di riferimento del mercato, con la realizzazione di importanti iniziative, come il “Progetto Second Chance” e il relativo “Veicolo Revolve” che mira a fornire ai debitori ipotecari una seconda possibilità per mantenere le loro case, oltre alla succitata app Asset Finding, strumento imprescindibile per chi vuole investire in questo comparto.

Piazzetta M. Bossi, 1 – 20121 Milano MI