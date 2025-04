Auguri EcoWater Systems: 100 anni di storia

Adnkronos

– Milano 04/04/2025

La storica azienda celebra un secolo di successo nel mondo del trattamento acqua

Quest’anno, con immenso orgoglio e gioia, EcoWater Systems celebra i primi cento anni di storia. Questo traguardo rappresenta un viaggio straordinario, ricco di sfide superate, successi raggiunti e momenti indimenticabili condivisi.

Fondata in America nel lontano 1925 grazie all’intuizione di Lynn G. Lindsay Sr., che brevettò il primo addolcitore d’acqua, EcoWater ha costantemente evoluto e innovato per rispondere alle esigenze dei clienti. Ogni tappa di questo percorso è stata resa possibile dalla dedizione, dal talento e dalla passione di tutte le persone che hanno contribuito a questo straordinario viaggio.

Ecowater progetta, produce e assembla il 95% delle componenti dei propri addolcitori, garantendo massima affidabilità e offrendo garanzie esclusive ai clienti. Ma cosa sono gli addolcitori? Sono dispositivi installati vicino alle tubature dell’acqua, generalmente accanto alla caldaia, che eliminano la maggior parte del calcare presente nell’acqua prima che questa entri nelle nostre case. Grazie agli addolcitori, gli elettrodomestici durano più a lungo, nelle tubature non si forma calcare, la caldaia lavora in modo più efficiente, riducendo lo spreco di energia, e il consumo di detersivi può diminuire fino al 50%. Anche la nostra pelle e i capelli ne traggono beneficio in morbidezza e lucentezza.

EcoWater è sempre stata pioniera nell’innovazione, dall’invenzione del tino del sale a secco alla recente introduzione degli algoritmi che rendono gli addolcitori ancora più tecnologici e intelligenti. Questi dispositivi sono in grado di comprendere il consumo d’acqua di famiglie, aziende e istituti, calibrando l’uso di acqua e sale per la rigenerazione notturna, utilizzando solo la quantità necessaria e riducendo gli sprechi. Recentemente, Ecowater ha introdotto il Wi-Fi nei propri addolcitori, con un’app dedicata che avvisa quando è il momento di aggiungere sale e fornisce informazioni sul consumo dell’acqua.

Anche la depurazione dell’acqua è diventata un tema cruciale per EcoWater. L’introduzione di un depuratore acqua domestico in una famiglia evita che oltre 2400 bottiglie di plastica inquinino l’ambiente ogni anno. EcoWater, che addolcisce l’acqua da cento anni, accoglie con entusiasmo questa opportunità per il benessere del pianeta e non solo.

Guardando al futuro, Ecowater è entusiasta delle nuove sfide e opportunità. Con lo stesso spirito di innovazione e passione, l’azienda promette di continuare a crescere e a superare le aspettative, guidata dai valori che l’hanno sempre caratterizzata: qualità, ecosostenibilità e innovazione.