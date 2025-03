Auto: a febbraio mercato ancora in calo del 6,3%, immatricolate 137.922 unità

Adnkronos

Roma, 3 mar. – Non si ferma la preoccupante flessione del mercato autovetture italiano: in base ai dati del ministero dei Trasporti a febbraio le immatricolazioni si sono attestate a 137.922 unità, quasi 9.300 vetture in meno rispetto alle 147.170 di febbraio 2024 (pari a un calo del 6,3%). Va comunque segnalato come febbraio 2024 avessere un giorno lavorativo in più. Il primo bimestre dell’anno si chiude quindi con 271.638 immatricolazioni, in calo del 6,1% rispetto allo stesso periodo del 2024, mentre la differenza rispetto allo stesso mese del 2019 – quindi pre-pandemia – è di un pesante -21,0%.

I trasferimenti di proprietà sono stati 498.103 a fronte di 476.067 passaggi registrati a febbraio 2024, con un aumento del 4,63%.