Auto: Acea, a giugno in Ue vendite +4,3% su traino Italia

Adnkronos

Roma, 18 lug. – Il balzo delle immatricolazioni di automobili sul mercato italiano (+15,1%) traina la crescita registrata a giugno nell’UE con un aumento complessivo del 4,3% a 1.089.925 unità. Lo comunica l’Acea, l’associazione dei costruttori europei, sottolineando il contributo di altri principali mercati come Germania (+6,1%) e Spagna (+2,2%) mentre la Francia ha registrato un calo del 4,8% il mese scorso. Con il dato di giugno i primi sei mesi del 2024 si chiudono con immatricolazioni di nuove auto aumentate del 4,5%, a quota 5,68 milioni di unità. Tuttavia, nonostante la crescita i volumi del semestre rimangono relativamente bassi (-8%) rispetto ai livelli pre-pandemia. Nei primi sei mesi i principali mercati Ue sono tutti in positivo, a partire dalla Spagna (+5,9%), seguita da Germania (+5,4%), Italia (+5,4%) e Francia (+2,8%).

Sul fronte alimentazione a giugno, le auto elettriche a batteria sono scese al 14,4% del mercato automobilistico dell’UE (pari a 156.408 unità), in calo rispetto al 15,1% dell’anno precedente nonostante la crescita significativa in Belgio (+50,4%) e Italia (+117,4%) che però è stata ‘bilanciata’ da cali a doppia cifra negli altri mercati principali – Germania (-18,1%), Paesi Bassi (-15%) e Francia. (-10,3%). Al contrario , grazie a un aumento delle immatricolazioni del 26,4% a giugno a 321.959 unità, i veicoli ibridi hanno aumentato la loro quota di mercato passando dal 24,4% al 29,5% mentre la quota combinata di auto a benzina e diesel è scesa al 47,1%, in calo dal 49,6% dello stesso mese 2023. Per le auto a benzina il calo di immatricolazioni è stato dello 0,7% (ma in Italia +6,9% e addirittura +12,1% in Germania) con una quota scesa al 34,4% mentre le diesel sono scese dello 0,9% e una share del 12,7%.