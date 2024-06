Auto: Crisci (Unrae), governo valuti riapertura ecobonus, per inevaso servono 200 mln

Adnkronos

Roma, 7 giu. -Dopo il rapido esaurimento in poche ore dei fondi dell’ecobonus per l’acquisto di vetture elettriche le case automobilistiche “stanno parlando con il governo: pare che ci siano fondi residui che possono essere utilizzati ma dobbiamo aspettare qualche giorno”. Lo spiega all’Adnkronos, a margine degli Electric Days, il Presidente di Volvo Car Italia Michele Crisci che è anche alla guida dell’Unrae, l’associazione dei costruttori stranieri.

“Secondo me con circa 27 mila richieste accolte potrebbero esserci circa 15 mila ordini inevasi – aggiunge – per questi servirebbero altri 200 milioni ” in una seconda fase da varare “magari con regole diverse” per evitare i problemi emersi il 3 giugno. “I 4 mesi di attesa degli incentivi, dall’annuncio alla messa in atto, hanno fatto sì – sottolinea Crisci – che nelle concessionarie ci fossero tanti operatori con una grande coda di clienti pronti ad inserire questo enorme backlog di richieste”.