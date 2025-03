Auto: Elkann, su elettrico cinesi hanno primato mercato e tecnologia**

Adnkronos

Roma, 19 mar. -“Il costo della batteria ad oggi rappresenta fino al 45% del costo totale di un veicolo elettrico. Oggi sono attive 263 Gigafactory in tutto il mondo: 214 sono localizzate in Cina, solo 13 in Europa. Le aziende cinesi hanno il primato del mercato, non solo in termini di produzione ma soprattutto di tecnologia”. Lo sottolinea il presidente di Stellantis John Elkann, nell’audizione informale presso le Commissioni riunite Attività produttive di Camera e Senato, facendo il punto sui problemi del mercato automobilistico.