Auto, Pichetto: “Bene incentivi per elettrico, ma percorso lungo”

Adnkronos

Roma, 16 set. ”I cittadini italiani devono aver la possibilità di scegliere l’auto. In questo momento hanno difficoltà a scegliere l’eletrico. E’ un percorso lungo, che necessita di qualche anno. Bene gli incentivi che arriveranno, ma non possiamo pensare di incentivare per sempre il settore”. Lo sottolinea il ministro dell’Ambiente, Gilberto Pichetto, in occasione di Eco Festival.

”La decisione Ue sui biocarburanti è stata una scelta ‘sovietica’. Sono convinto che cadrà. La realtà ci porta a quello. E’ del tutto naturale rendersene conto. La Ue si renderà conto anche di questo problema. Le auto diesel euro 6 diesl già oggi possono usare i biocarburanti”.