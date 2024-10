Automotive: 25 ottobre proclamato sciopero nazionale 8 ore di addetti filiera**

Adnkronos

Roma, 9 ott. – Filctem Cgil, Femca Cisl, Uiltec Uil proclamano, per il 25 ottobre, uno sciopero nazionale di 8 ore degli addetti della filiera automotive. “In Italia – dichiarano i sindacati in una nota congiunta -le lavoratrici e i lavoratori della componentistica non meccanica legata alla filiera industriale dell’automotive sono 45mila, ad essi vengono applicati i contratti collettivi nazionali di lavoro, ed esattamente per l’85% il Ccnl Gomma plastica Industria e per il 15% i Ccnl Smi, Pelli e Cuoio, Vetro, Chimica, Gomma plastica Confapi”.