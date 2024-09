Adnkronos

Autostrade per l’Italia, 2 ore retribuite per accompagnare i figli al primo giorno di scuola

Roma, 10 set. Primo giorno di scuola, Autostrade per l’Italia anche quest’anno ha scelto di rinnovare il proprio supporto alle mamme e i papà del Gruppo. Tutti i genitori dipendenti non turnisti, con figli in età di scuola materna e primaria, avranno un permesso retribuito di 2 ore per poter accompagnare i bambini in occasione […]

Di Redazione | 10 Settembre 2024