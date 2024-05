Aviaria, dalle mucche può saltare all’uomo: cosa sappiamo

Adnkronos

“Purtroppo – ribadisce l’esperto – l’H5N1 non ha più niente a che vedere con quel virus che oltre 30 anni fa colpiva le anatre selvatiche. Di aviario ormai ha molto poco”, avverte. “Ha fatto tantissimi giri, ma soprattutto si è spostato da una parte all’altra del globo passando dal Sudest asiatico al continente nordamericano, Stati Uniti e Canada, dove evidentemente è arrivato e a interessare i mammiferi e questo dato è preoccupante. E’ per questo che le autorità americane non sottovalutano più il fenomeno – evidenzia Bassetti – e hanno stanziato oltre 200 milioni di dollari per tentare di bloccare la diffusione dell’influenza aviaria”, mentre “i Cdc hanno innalzato il livello di allerta e di controllo per i casi di H5N1”.