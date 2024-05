Baccini: “Così Fiumicino continua a crescere dimostrando di non essere una dependance dell’aeroporto”

Adnkronos

Baccini: “Il porto commerciale rappresenta un’altra tappa della crescita costante di Fiumicino come città. Eravamo considerati come una dependance dell’aeroporto di Fiumicino ma stiamo dimostrando di essere molto di più tra BluEconomy e Green Economy. Grazie all’impegno di Ministero dei Trasporti e Autorità Portuale e della nostra città, metteremo in sicurezza tutta la flotta dei pescherecci e parte della cantieristica. Un work in progress molto importante. Stiamo sistemando tutti i problemi del demanio marittimo e abitativo. Fiumicino conta 24 chilometri di costa, siamo quasi 90.000 persone, insomma una città in pieno sviluppo e sono contento di aver ricevuto tante personalità importanti nella città che rappresento”