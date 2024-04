Bagliani (Mondelēz): “Impegno costante verso territorio e filiere locali”

Adnkronos

Roma, 9 apr. – “Lo stretto legame tra Mondelēz e l’Italia si basa su un impegno costante verso il territorio e le filiere locali, che si traduce in un impatto positivo sulle comunità e sull’ambiente in cui operiamo. I continui investimenti volti a sviluppare le filiere italiane del grano e del latte per i nostri stabilimenti piemontesi rappresentano un esempio virtuoso di partnership tra i diversi attori coinvolti nella catena di fornitura e sono una testimonianza significativa del nostro impegno a creare valore condiviso per il Paese”. Lo afferma Silvia Bagliani, presidente e amministratore delegato di Mondelēz International in Italia, in occasione della presentazione dello studio ‘Il Gruppo Mondelēz international in Italia: impatto economico e sociale’ realizzato da Ref Ricerche, presentato oggi in occasione del convegno ‘Persone, ambiente, territori: percorsi di crescita responsabile nella filiera agroalimentare’. Mondelēz è “presente in 9 famiglie italiane su 10 con i nostri prodotti, globali e locali”, aggiunge Bagliani sottolineando “il fortissimo legame con il territorio, elemento estremamente importante per noi” così come la parte Esg “ormai parte integrante della strategia aziendale”.

