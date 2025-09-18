Sfoglia il giornale

Adnkronos

Banche: fonti, ‘Fifoi’ nome nuovo fondo indennizzo risparmiatori Cirio, Parmalat e bond

Di Redazione |

Roma, 18 set. Il nuovo fondo di indennizzo per i risparmiatori vittime dei crac Parmalat, Cirio e dei bond argentini, secondo quanto apprende l’Adnkronos da fonti vicine al dossier, si dovrebbe chiamare ‘Fifoi’, il cui acronimo, ma ancora non è dato per certo, deriverebbe da ‘Fondo indennizzo frodi organismi finanziari’.

Il fondo è stato alimentato dal Mef con i 200 milioni di euro residuo del Fir e dovrebbe aumentare la platea di risparmiatori coinvolti rispetto al precedente.

