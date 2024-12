Barbuto (Uic): “Mostra World Unseen indica come dovrebbe essere una società più inclusiva”

Adnkronos

Milano, 4 dic. “La disabilità visiva esclude queste persone dal poter fruire in modo diretto della fotografia, ma attraverso la riproduzione tattile e l’audio descrizione, questa mostra crea una realtà immersiva in cui c’è la possibilità di conoscere tutto ciò che finora rimaneva precluso. Quindi, questa mostra, conclude Barbuto – è un esempio da seguire è un’ indicazione per tutti di come dovrebbe essere una società più inclusiva”.