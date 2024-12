Bari: bruciato nella notte il portone di casa dell’europarlamentare Fdi Ventola, indagini**

Adnkronos

Bari, 30 nov. Bruciato, nella notte, il portone di casa dell’europarlamentare di Fratelli di Italia, Francesco Ventola. E’ successo alle 3 della notte appena passata a Canosa di Puglia mentre il politico e la sua famiglia erano a letto.

Secondo quanto apprende l’Adnkronos non si tratterebbe di una molotov, ma del liquido infiammabile che qualcuno ha cosparso sul portone prima di appiccare le fiamme e fuggire. Non ci sono testimoni, ma sono al vaglio dei poliziotti del commissariato di Canosa e della Questura di Bat, sul posto insieme ai vigili del fuoco, i filmati delle telecamere di videosorveglianza. Non ci sono feriti.

