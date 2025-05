Barrese (Intesa Sp): “Attenzione al mercato emiratino per accompagnare Pmi in incertezza”

Adnkronos

Milano, 16 mag.L’attenzione al mercato degli Emirati Arabi “da parte nostra è sicuramente di accompagnare le Pmi, per diversificare e attenuare i potenziali rischi derivanti da alcune geografie dove la situazione di instabilità e incertezza può ridurre l’efficacia dei canali di sbocco”. Così Stefano Barrese, responsabile della Divisione Banca dei Territori di Intesa Sanpaolo, nel corso dell’evento Investopia Europe 2025 in corso a Milano.

Gli Emirati Arabi Uniti, dice, “sono un Paese in forte evoluzione, molto concentrato non soltanto su real estate, ma con la voglia di estendere la sua attività alla manifattura e di industrializzarsi in misura maggiore”, afferma. “C’è un’attenzione rilevante perché sono Paesi con una dote finanziaria significativa, con una presenza alto-spendente. Questo sta caratterizzando non soltanto gli Emirati Arabi Uniti ma tutta quanta la penisola arabica e quindi anche per esempio l’Arabia Saudita”, dice ancora.