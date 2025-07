Bce: aggiorna strategia e conferma obiettivo ‘simmetrico’ di inflazione del 2%**

Adnkronos

Roma, 30 giu. – Al termina di una valutazione condotta a seguito della revisione effettuata nel 2020-21, il Consiglio direttivo della Banca Centrale Europea ha aggiornato la sua strategia di politica monetaria, confermando l’obiettivo simmetrico di inflazione del 2% nel medio termine. Una ‘simmetria’ – si sottolinea – che “richiede una risposta politica adeguatamente decisa o persistente a deviazioni ampie e prolungate dell’inflazione dall’obiettivo, in entrambe le direzioni”.

Il Consiglio direttivo inoltre ribadisce che “tutti gli strumenti rimangono a disposizione e la loro scelta, progettazione e implementazione consentiranno una risposta agile a nuovi shock”, in un contesto peraltro che vede cambiamenti strutturali “come la frammentazione geopolitica ed economica e il crescente utilizzo dell’intelligenza artificiale”. Modifiche di scenario – a cui si aggiungono i cambiamenti demografici e la minaccia alla sostenibilità ambientale – “rendono il contesto inflazionistico più incerto e potenzialmente più volatile, con maggiori deviazioni dall’obiettivo simmetrico del 2%”.