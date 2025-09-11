Bce: in nuove stime rialzata a 1,2% crescita Eurozona in 2025

Adnkronos

Roma, 11 set. – Revisione al rialzo del Pil Eurozona per il 2025 nelle nuove stime degli esperti della Bce approvate dal Consiglio direttivo che ha deciso di mantenere i tassi fermi. Infatti secondo le nuove proiezioni quest’anno l’economia dovrebbe crescere dell’1,2%, con una revisione al rialzo di 0,3 punti rispetto allo 0,9% atteso a giugno. La crescita prevista per il 2026 risulta ora lievemente inferiore, all’1,0%, mentre per il 2027 resta invariata, all’1,3%.Quanto all’inflazione le nuove proiezioni tracciano un quadro simile a quello presentato a giugno con una inflazione complessiva in media al 2,1% nel 2025, all’1,7% nel 2026 e all’1,9% nel 2027. Quella ‘core’ invece, ovvero al netto della componente energetica e alimentare, si porterebbe in media al 2,4% nel 2025, all’1,9% nel 2026 e all’1,8% nel 2027.

