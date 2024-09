Bce: Lagarde, Draghi e Letta hanno evidenziato urgenza riforme Ue**

Adnkronos

Roma, 12 set. – “Il rapporto di Mario Draghi sulla competitività e quello di Enrico Letta sul mercato unico sottolineano l’urgente bisogno riforme e forniscono proposte concrete per attuarle. Implementare la nuova cornice economica dell’Ue appieno, in maniera trasparente e senza ritardi aiuterebbe i governi ad abbassare il deficit e i rapporti debito/Pil in modo continuativo”. Lo sottolinea la presidente della Bce Christine Lagarde incontrando la stampa al termine della riunione del Consiglio direttivo. “I governi – ha aggiunto – dovrebbero fare un deciso passo in avanti nella direzione dei loro piani di medio termine con misure fiscali e strutturali”.

