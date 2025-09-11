Bce: Lagarde, su tassi decisione unanime ma nessun percorso predefinito

Adnkronos

Roma, 11 set. – E’ stata “unanime” la decisione adottata dal Consiglio Direttivo della Bce di lasciare i tassi fermi perché “il processo di disinflazione è finito” ma “rimaniamo in una buona posizione”. Lo afferma la presidente della Bce Christine Lagarde nella conferenza stampa che segue la riunione del Consiglio Direttivo, sottolineando che “l’inflazione è là dove volevamo che fosse, anche nell’outlook di medio termine, l’economia dell’Eurozona è resiliente e il mercato del lavoro sta bene”. Tuttavia, precisa, nelle scelte di politica monetaria “non siamo su percorso predefinito, decideremo in ogni riunione basandoci sui dati”.

