Beatbot, leader mondiale in robot pulitori per piscina di alta gamma, brilla come protagonista a Piscine Global con innovazioni rivoluzionarie

– Il fuoriclasse nella pulizia per piscine definisce un nuovo standard globale per la cura intelligente delle piscine

LIONE, Francia, 21 novembre 2024 /PRNewswire/ — Beatbot, leader mondiale nella tecnologia all’avanguardia per la pulizia con robot delle piscine, sta facendo scalpore all’evento Piscine Global di Lione, Francia, che si terrà dal 19 al 22 novembre 2024. Questo segna l’attesissimo debutto di Beatbot a Piscine Global, un importante evento del settore che riunisce i principali attori e stabilisce lo standard per le innovazioni nell’industria delle piscine. Nell’ambito della sua missione volta a rivoluzionare la cura intelligente delle piscine, Beatbot sta presentando all’Europa le sue ultime innovazioni per creare connessioni con le parti interessate e consolidare la sua presenza nella regione.

Definire nuovi standard con tecnologie innovative

Beatbot è pronta a presentare i suoi prodotti di punta, la serie AquaSense e iSkim Ultra, allo stand 6K90. Queste soluzioni robotiche avanzate rappresentano l’apice dell’innovazione e dell’efficienza nella pulizia delle piscine.

Scopri il futuro della pulizia delle piscine allo stand 6K90

I visitatori di Piscine Global sono invitati a scoprire in prima persona i prodotti rivoluzionari di Beatbot. Non perdere l’occasione di vedere come Beatbot sta ridefinendo la manutenzione delle piscine con soluzioni intelligenti, sostenibili e altamente efficienti.

Per maggiori informazioni sulla gamma completa di soluzioni per la pulizia delle piscine di Beatbot, visita il sito web ufficiale di Beatbot.

Informazioni su Beatbot

Beatbot è un marchio tecnologico che ridefinisce la cura intelligente delle piscine ed è dedicato alla robotizzazione globale degli ambienti piscina. Fondata da esperti del settore con oltre 10 anni di esperienza in aziende leader nel settore della robotica domestica, l’azienda è in rapida crescita, con sedi in diversi paesi e un forte team di ricerca e sviluppo, che rappresenta il 70% della forza lavoro. Pioniere del settore con tecnologie fondamentali come le pompe dell’acqua con motore brushless, la locomozione spaziale AUV, il laser sonar SLAM e gli algoritmi di navigazione per la mappatura dello spazio, Beatbot ha ottenuto numerosi brevetti e ha aperto la strada a varie innovazioni. Attualmente la società detiene oltre 160 brevetti (concessi e in fase di richiesta), inclusi 65 brevetti per invenzioni.

