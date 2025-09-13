Bergamo: accusata di aver ucciso i due figli, pm chiede ergastolo

Adnkronos

Milano, 13 set. Ergastolo e sei mesi di isolamento diurno. E’ la richiesta formulata dalla pm di Bergamo Maria Esposito per Monia Bortolotti, la mamma di 29 anni accusata di avere soffocato a distanza di un anno, i suoi due figli di 4 e 2 mesi nella villetta di Pedrengo. Nella richiesta, riportata da alcuni quotidiani locali e pronunciata ieri davanti alla Corte d’Assise, la rappresentante della pubblica accusa ha formulato la richiesta senza concedere nessuna attenuante.

L’imputata, ricoverata nella Rems di Castiglione delle Stiviere, è stata dichiarata incapace di intendere e volere al momento dei fatti dai consulenti della difesa e dai periti nominati dal tribunale. Una valutazione che non trova però concorde la pm Esposito che ritiene colpevole la donna che avrebbe mostrato lucidità, coscienza e la volontà di adottare ogni strategia pur di sottrarsi alle proprie responsabilità. “È una persona lucida, ben orientata, con un eloquio fluido e ricco, capace di manipolare persino i test psicologici”.