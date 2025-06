Bergamo: minore trovata morta, Procura dispone autopsia, forse gesto volontario

Adnkronos

Milano, 27 giu. La Procura di Bergamo indaga sulla morte della 14enne trovata senza vita, nella serata di ieri giovedì 26 giugno, negli spazi dell’ex fabbrica Reggiani a Bergamo, dopo un volo di 40 metri.

Le indagini, affidate al pubblico ministero Raffaella Latorraca, dovranno far luce su quanto accaduto. L’ipotesi che si fa strada tra gli investigatori è che si tratti di “un gesto volontario, ma saranno svolte tutte le verifiche del caso per capire le ultime ore di vita della minore, se era sola. Come atto dovuto è stato aperto un fascicolo per omicidio ed è stata disposta l’autopsia” fa sapere una fonte all’Adnkronos.