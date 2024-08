Bergamo: omicidio Verzeni, inquirenti ‘telefono muto, no anomalie nella passeggiata’

Adnkronos

Milano, 16 ago. “Non mi risulta ci siano stati telefonate o messaggi whatsapp” quando Sharon Verzeni, la 33enne uccisa a Terno d’Isola (Bergamo), è uscita di casa intorno alla mezzanotte del 30 luglio scorso e da via Marelli – lasciandosi alle spalle la villetta bifamiliare dove viveva con il compagno Sergio Ruocco, ed è stata trovata senza vita, un’ora dopo, in via Castegnate. Lo spiega un’inquirente che indaga sull’omicidio della giovane uccisa con quattro coltellate, tre alla schiena e una al costato, e che ha inutilmente tentato di chiamare i soccorsi prima di accasciarsi sull’asfalto.

Indumenti, reperti trovati sulla scena crimine, effetti personali della vittima, ma anche alcuni coltelli sequestrati poco distante sono ora al vaglio del Ris di Parma, ma i carabinieri sembrano puntare più sulle telecamere – 60 in zona – che sulla traccia telefonica. “A un primo sguardo le telecamere non ci hanno consentito un’immediata identificazione dell’assassino, ma ci vorranno settimane, probabilmente mesi, per completare l’attività investigativa” che non esclude nessuna pista.