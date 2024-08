Bergamo: padre fidanzato Sharon Verzeni, ‘speriamo prendano colpevole’

Adnkronos

Bottanuco (Bergamo), 3 ago. “Erano già sposati in comune. Era da tanto che chiedevo un erede, credo ci stessero pensando”. Lo ha affermato oggi il padre di Sergio Ruocco, il compagno di Sharon Verzeni, la 33enne accoltellata a Terni d’Isola nella notte tra lunedì 29 e martedì 30 luglio, Mario Ruocco, al termine del funerale svoltosi a Bottanuco. Rispondendo alle domande dei cronisti che gli chiedevano notizie sulla situazione del figlio, Ruocco ha risposto che “non dice niente. Lo hanno interrogato e lo interrogheranno ancora”, ma “reagisce bene”. Di quella notte afferma che Sergio “ha visto che Sharon era in ritardo, non rientrava. Poi sono arrivati i carabinieri e lo hanno buttato giù dal letto”. “Speriamo che lo prendano” ha poi concluso.

