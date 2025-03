Bergamo: uomo ucciso in casa per rapina, 2 fermi per omicidio, hanno confessato**

Adnkronos

Milano, 10 mar. Due uomini sono stati fermati per l’omicidio di Luciano Muttoni, trovato senza vita ieri, domenica 9 marzo, nel suo appartamento a Valbrembo, in provincia di Bergamo, con ferite alla testa. I due fermati sono un venticinquenne di Bergamo, già noto alle forze dell’ordine e un ventiquattrenne di origini polacche residente in provincia di Monza e Brianza.

Il primo fermato ha reso “spontanee dichiarazioni ammettendo le proprie responsabilità e fornendo anche indicazioni utili al ritrovamento del proprio giubbotto macchiato di sangue, di alcuni documenti sottratti alla vittima e dell’arma del delitto, una pistola scacciacani con cui ha colpito più volte la vittima al capo, oltre ad averla percossa con pugni e calci alla testa, causandole gravi ferite a seguito delle quali la vittima è deceduta” si legge in una nota dei carabinieri del Comando Provinciale di Bergamo.