BIG BANG NIGHT: KYLIAN MBAPPE E USAIN BOLT SI UNISCONO A HUBLOT PER CELEBRARE I 20 ANNI DELLA SUA ICONA

GINEVRA, 4 aprile 2025 /PRNewswire/ — Hublot ha festeggiato il 20° anniversario 20 del suo iconico modello Big Bang con una serata memorabile e il primo incontro in assoluto tra i suoi due ambasciatori Kylian Mbappé e Usain Bolt all’Arena di Ginevra, in occasione del Salone dell’orologeria Watches & Wonders. Una celebrazione indimenticabile all’insegna della “Art of Fusion” e dello spirito pioneristico della Maison.

Ieri sera Hublot ha riunito l’élite internazionale dell’orologeria, dello sport, della gastronomia e della musica per celebrare i 20 anni del Big Bang, l’orologio che ha rivoluzionato il mondo dell’orologeria svizzera contemporanea. L’evento ha messo in luce le molteplici sfaccettature dell’universo Hublot attraverso esperienze sensoriali eccezionali. Cinque chef ambasciatori del marchio – Anne-Sophie Pic, Clare Smyth, Yannick Alléno, Eneko Atxa e Andreas Caminada – che insieme vantano un totale di 43 stelle Michelin, hanno offerto una performance gastronomica inedita con la preparazione dei loro piatti caratteristici personalizzati per questo anniversario. Ogni chef ha lavorato dal vivo nel proprio spazio di creazione culinaria per la gioia degli occhi e del palato degli invitati.

Julien Tornare, CEO Hublot, ha accolto gli invitati pronunciando un commovente discorso, nel quale ha ripercorso i due decenni di fenomenali successi del Big Bang. “Il Big Bang, la nostra icona, ha ridefinito i canoni dell’orologeria contemporanea” ha dichiarato. “Vent’anni dopo, continua a incarnare l’audacia, l’innovazione e lo spirito rivoluzionario e precursore che caratterizzano Hublot. È stato un momento carico di emozione vedere riunita la nostra Hublot family in questa occasione senza precedenti.”

La serata è proseguita con una strabiliante performance del mentalista Friend of the Brand Lior Suchard, che ha stupito tutti i presenti. Tra gli ospiti, numerosi ambasciatori e amici di Hublot, tra cui il campione di calcio Kylian Mbappé, l’uomo più veloce del mondo Usain Bolt, il velista professionista e tre volte finisher del Vendée Globe Alan Roura, la campionessa mondiale di sprint Mujinga Kambundji e i commissari tecnici delle nazionali di calcio di Francia e Portogallo, Didier Deschamps e Roberto Martinez.

L’atmosfera si è poi infiammata con l’arrivo in consolle di Alissia, DJ, produttrice e polistrumentista nata a Ginevra e residente a New York. Il suo stile unico, che mescola funk, R&B e pop, ha preparato in modo eccellente il terreno per il momento clou dell’evento: la performance di Mika. Tra gli invitati della serata, l’artista libanese-americano-britannico, celebre per le sue numerose hit, è stato protagonista di una brillante esibizione che ha contribuito ulteriormente all’entusiasmo generale. La festa è continuata fino alle prime luci dell’alba, con il ritorno di Alissia in consolle per un DJ set coinvolgente che ha fatto ballare gli invitati per tutta la notte. Una festosa celebrazione della capacità di Hublot di trascendere gli universi per creare esperienze uniche.

Questa serata eccezionale si è rivelata perfetta per festeggiare i due decenni del Big Bang, un modello diventato iconico e che, a 20 anni dalla sua creazione, continua a spingere sempre più in là i limiti dell’innovazione nel campo dell’orologeria. Lanciato nel 2005, il Big Bang è stata una vera e propria bomba nell’universo garbato dell’alta orologeria, grazie al suo stato d’animo rivoluzionario fedele ai principi che guidano Hublot dal 1980, anno della sua nascita.

Vera e propria piattaforma creativa, per due decenni il Big Bang è stato una tela bianca, sulla quale creare qualcosa destinato a stupire e sorprendere permettendo l’introduzione di nuovi materiali, ripensando le complicazioni meccaniche tradizionali e trascendendo le barriere tra arte e orologeria. Grazie alle proporzioni audaci e alla costruzione all’avanguardia, il Big Bang è la perfetta incarnazione della filosofia della maison “Art of Fusion”, un concept che non si limita a creare e mescolare materiali in apparenza radicalmente diversi, ma che si estende anche alle collaborazioni del marchio con personalità provenienti da mondi differenti ma tutti accomunati dal loro talento.

Yannick Alléno

«Pollo di Bresse, spinaci e una rosa cristallizzata con l’azoto: sono elementi che incarnano l’alchimia tra tradizione e innovazione, che riflette l’essenza del Big Bang Hublot. Lo champagne raffinato e senza tempo evoca l’eccellenza orologiera, mentre la rosa cristallizzata richiama l’audace fusione di materiali, tratto distintivo del marchio. Come il Big Bang, il piatto trasforma elementi iconici in una creazione sorprendente e moderna, che celebra 20 anni di avanguardia.»____________________________________________

Eneko Atxa

«Più di qualsiasi altro materiale, ciò che mi ispira davvero del Big Bang è l’incantevole bellezza che ti cattura, che poi è il sentimento che voglio suscitare con le mie creazioni a forma di piatto.»____________________________________________

Clare Smyth

«Come Hublot, che spinge sempre più in là i limiti nel campo dei materiali, anch’io mi impegno per dare un tocco nuovo ai sapori classici, con questa reinterpretazione raffinata ma giocosa dell’amata Malteser. Questo dessert è il mio omaggio alla tradizione di Hublot, fatta di audace creatività ed eccellenza.»____________________________________________

Andreas Caminada

«Il Magic Gold di Hublot e l’olivello spinoso sono due elementi incredibili. Con l’olivello spinoso, che cresce anche a un’altitudine di 1’900 metri sul livello del mare, la resilienza e la forza sono i parallelismi più ovvi. Condividono entrambi un’ampia gamma di applicazioni e hanno, rispettivamente, un aspetto e un gusto distintivo. Svolgono entrambi un ruolo essenziale nella creazione di qualcosa di formidabile.»___________________________________________

Anne-Sophie Pic

«Sono felice di aver partecipato a questa memorabile serata, rendendo omaggio all’iconico Big Bang di Hublot. I nostri universi condivisi celebrano l’Art of Fusion, dei materiali da una parte e dei sapori dall’altra.»

HUBLOT

Nel 1980, per la prima volta, un orologio si presenta con cassa in oro e cinturino in caucciù, rivoluzionando il mondo dell’orologeria di lusso. Dal nome della lunetta a forma di oblò con viti a vista, nasce Hublot e con Hublot, l’Art of Fusion.

Nel 2005 il marchio porta questo esercizio di creatività a un livello superiore con il Big Bang e il suo design, le sue dimensioni e la sua cassa a sandwich iconici. Nello stesso anno si aggiudica il premio per il miglior design al Grand Prix d’Horlogerie de Genève. Da allora, spinto da questa mentalità rivoluzionaria, il Big Bang non ha mai smesso di reinventarsi. Il XXI secolo ha il suo primo orologio iconico.

Il concetto di fusione è onnipresente, è il principio guida di ogni collezione. Gli orologi Big Bang rimodellano le geometrie del tempo; la collezione Classic Fusion bilancia audacia e moderazione, mentre gli Exceptional Timepiece superano le aspettative per creare segnatempo senza precedenti. Con il suo approccio dirompente che sfida le convenzioni, il DNA di Hublot è trascritto nei movimenti di manifattura di Unico, Meca-10 e Tourbillon, per aggiungere un ulteriore livello di significato all’Art of Fusion.

L’alchimia è radicata in Hublot e non solo alla Manifattura. A volte l’alchimia avviene su un campo da calcio, producendo collaborazioni per grandi eventi (Coppa del Mondo FIFATM 2010, 2014, 2018, 2022, Premier League, UEFA Champions League e UEFA EuroTM). Altre volte nasce durante un concerto, una partita di basket, una performance artistica o un’esperienza gastronomica unica animata dalla famiglia di chef stellati di Hublot. È così che le Hublot Vibes prendono vita, attraverso momenti di esaltazione condivisi tra gli Hublotisti, la comunità di orgogliosi proprietari di segnatempo Hublot. L’Art of Fusion va oltre il tangibile. È un modo di essere, lo stile di vita Hublot.

BIG BANG 20TH ANNIVERSARY – LA CELEBRAZIONE DELLA MENTALITÀ RIVOLUZIONARIA DEL BIG BANG

Nel 2005 il Big Bang ha segnato l’avvento di una nuova era dell’orologeria, più che mai in sintonia con i privilegi del suo nome. Pochi orologi hanno saputo trasformare l’orologeria contemporanea come il Big Bang. A vent’anni dal lancio, rimane l’incarnazione di una manifattura che si spinge costantemente oltre i confini dell’ignoto. Grazie ai materiali esclusivi e ai movimenti di manifattura, guidati da Unico e Meca-10, il Big Bang rompe con la tradizione, concetto che non ha mai abbracciato completamente. Singolare per la sua estetica audace, plurale per la sua versatilità: questo è Big Bang.

