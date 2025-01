Bingo Imperial, Massimiliano Orlandini: “Il gioco è un fenomeno sociale che unisce tradizione, fortuna e sviluppo economico”

Adnkronos

Il titolare della struttura di Quartu Sant’Elena approfondisce le dinamiche legate al gioco del bingo e i possibili sviluppi per il territorio con l’introduzione di tasse di scopo

Quartu Sant’Elena, 13/01/2025 – L’Italia ha una lunga storia che intreccia gioco e cultura, un legame che ha attraversato secoli, evolvendosi da passatempo rinascimentale a moderna industria regolamentata. Ancora oggi, il gioco continua a rispondere a un bisogno profondo di socializzazione e appartenenza. Come sottolinea Massimiliano Orlandini, titolare di Bingo Imperial a Quartu Sant’Elena, “fin dai tempi antichi, gli italiani hanno coltivato un rapporto stretto con la fortuna, intesa non solo come tentativo di arricchimento ma soprattutto come momento di aggregazione e condivisione”. Questa vocazione al gioco e alla socialità ha trovato oggi un nuovo spazio nelle sale bingo, che offrono ambienti regolamentati e sicuri dove le persone possono incontrarsi, giocare e svagarsi. “Le sale bingo oggi non sono solo luoghi di gioco: rappresentano punti di incontro dove la socialità si combina con una proposta di intrattenimento diversificata”, spiega Orlandini. Il titolare evidenzia come il gioco sia affiancato da un’offerta di ristorazione di qualità, tanto che “è la ristorazione a far da padrona nelle sale bingo, non il gioco in sé.” A livello europeo, molte nazioni hanno riconosciuto il potenziale economico del settore del gioco e hanno adottato normative che permettono di reinvestire le entrate fiscali in progetti collettivi, dai parchi giochi alle scuole, fino al miglioramento del sistema sanitario. Secondo Orlandini, l’Italia potrebbe seguire l’esempio della Spagna, dove un modello di tassazione mirata ha già generato benefici significativi. “In Italia — prosegue il titolare di Bingo Imperial — se si prendesse come modello quello spagnolo, l’introduzione di tasse di scopo mirate nel mondo del gioco potrebbe diventare un’opportunità per favorire la crescita economica e culturale delle comunità locali, contribuendo al miglioramento di servizi pubblici, infrastrutture e attività culturali”. Questa visione di un settore virtuoso, che restituisce valore al territorio, si basa su un dialogo costante tra le associazioni di categoria e le istituzioni, indispensabile per garantire sicurezza e trasparenza. “L’esperienza delle sale bingo mette in luce l’importanza di un gioco consapevole e regolamentato, in grado di portare vantaggi tangibili alla collettività e, al tempo stesso, offrire un’esperienza di socialità e svago,” continua Orlandini. Il legame tra l’uomo e la fortuna è un tema che attraversa i secoli, dai romani che invocavano la dea Fortuna per propiziare il successo delle loro imprese fino ai giorni nostri, in cui la fortuna è ricercata nelle varie modalità di gioco legalizzato. La creazione di un mercato regolamentato del gioco, sostenuto dallo Stato, ha permesso a queste strutture di fiorire, garantendo agli utenti un’esperienza sicura e controllata. In un contesto così regolato, il settore del gioco può evolvere diventando una risorsa concreta per lo sviluppo locale, valorizzando il profondo e antico legame che unisce l’uomo, la fortuna e il gioco.

