BingX Celebra l’Evento Calcistico del 2024 con ricompense di Un Milione di USDT

VILNIUS, Lituania, 13 giugno 2024 /PRNewswire/ — BingX, una delle principali piattaforme di scambio di criptovalute a livello globale, è entusiasta di annunciare una nuova campagna per celebrare il grande evento calcistico del 2024. Con una pool di un milione di USDT, BingX continua a superare i limiti dell’innovazione, collegando i mondi dinamici della blockchain e dello sport. Questa celebrazione riunirà appassionati di criptovalute e fan del calcio, evidenziando l’impegno di BingX a creare eventi coinvolgenti e orientati alla comunità.

Come parte dell’impegno di BingX a migliorare il coinvolgimento degli utenti e a celebrare eventi globali, questa campagna offre un’opportunità entusiasmante per gli utenti di partecipare a una varietà di attività interattive e vincere ricompense sostanziali. Gli utenti possono partecipare a giochi di previsione votando per le loro squadre preferite, con la possibilità di vincere una quota dei voti degli avversari se le loro squadre scelte vincono. Durante le fasi finali, il meccanismo PK abbinerà automaticamente le squadre per una competizione di volume di trading, dove i membri della squadra vincente condivideranno il montepremi in denaro. Inoltre, i partecipanti possono accumulare voti e scambiarli per premi di alto valore, come un viaggio per due in Germania, BTC, ETH e altri premi attraenti. Completando compiti come il trading, il deposito o l’invito di amici, gli utenti guadagneranno ulteriori opportunità, potenzialmente fino a premi di 1 BTC.

La celebrazione di BingX è più di una semplice campagna promozionale; riflette la visione strategica della piattaforma di integrare sport e tecnologia blockchain per creare esperienze utente senza pari. Il successo della partnership di BingX con il Chelsea Football Club testimonia questa visione. Attraverso questa collaborazione, BingX ha dimostrato la sua capacità di connettersi con il pubblico globale, promuovere lo spirito sportivo e aumentare la visibilità del marchio all’interno della comunità sportiva.

“Siamo entusiasti di portare l’emozione della celebrazione ai nostri utenti con questo incredibile montepremi e una serie di attività coinvolgenti,” ha dichiarato Vivien Lin, Chief Product Officer di BingX. “Il nostro obiettivo è creare esperienze uniche e gratificanti che connettano i mondi dello sport e della blockchain. Crediamo nel potere dello sport di unire le persone e, attraverso i nostri sforzi, miriamo a portare lo stesso senso di unità ed eccitazione alla comunità di BingX.”

Mentre BingX continua ad espandere la sua portata e influenza, la piattaforma continua ad esplorare ciò che è possibile attraverso partnership innovative ed eventi coinvolgenti. La celebrazione dell’evento calcistico è un perfetto esempio di come BingX sfrutti l’entusiasmo degli eventi sportivi internazionali per riunire la sua comunità, promuovere il coinvolgimento e creare valore per i suoi utenti.

Fondata nel 2018, BingX è una delle principali piattaforme di scambio di criptovalute, servendo oltre 10 milioni di utenti in tutto il mondo. BingX offre una gamma diversificata di prodotti e servizi, tra cui spot, derivati, copy trading e gestione patrimoniale, tutti progettati per le esigenze in evoluzione degli utenti, dai principianti ai professionisti. BingX si impegna a fornire una piattaforma affidabile che potenzi gli utenti con strumenti e funzionalità innovative per elevare la loro competenza nel trading. Nel 2024, BingX è orgogliosamente diventata il partner ufficiale di scambio di criptovalute del Chelsea Football Club, segnando un debutto emozionante nel mondo dello sport.

Per maggiori informazioni, visitare: https://bingx.com/it

