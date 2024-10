BingX dimostra il suo impegno per l’Italia con una tappa a Milano

Adnkronos

–

MILANO, 18 ottobre 2024 /PRNewswire/ — BingX, uno dei principali exchange di criptovalute al mondo, ha sottolineato l’importanza che l’Italia riveste per la società partecipando attivamente a uno dei principali eventi di criptovalute del Paese, ETHMilan 2024. Il Teatro Franco Parenti di Milano ha ospitato un evento in cui BingX è stato uno degli sponsor principali e ha avuto un ruolo di spicco con il suo stand, animato da attività, giochi e ricompense per gli utenti.

ETHMilan ha offerto tre aree diverse: Crea, Ispira, Impara. Nella sala “Crea”, i 1500 partecipanti all’evento hanno potuto visitare gli stand, assistere a conferenze, tavole rotonde e partecipare a workshop. “Ispira” ha proposto un approccio alla blockchain attraverso l’arte, il design e la musica. Infine, “Impara” si è concentrato sull’intelligenza artificiale e ha premiato i vincitori.

Lo stand di BingX a ETHMilan è stato uno dei più vivaci dell’evento. Oltre alla possibilità di parlare con i rappresentanti dell’azienda a Milano, chi ha visitato lo stand di BingX ha potuto partecipare ad attività e giochi per ottenere buoni in token da utilizzare sulla piattaforma, merchandising di BingX e perfino abbigliamento del club inglese Chelsea, con una maglietta firmata dai suoi giocatori come premio principale.

Filippo Anania, Country Manager Italia di BingX, ha tenuto uno speech sui benefici della piattaforma BingX e sul suo sviluppo nel mercato italiano e globale. Riguardo a questo e alla partecipazione di BingX a ETHMilan 2024, Anania ha dichiarato: “Partecipare a questi eventi è per noi fondamentale. Ci aiutano ad incrementare la Brand Awareness e la credibilità sul territorio; stiamo lavorando molto bene da questo punto di vista. La nostra crescita negli ultimi 2 anni è stata esponenziale, sia a livello di brand, sia soprattutto a livello di utenti e di volumi. Abbiamo duplicato il numero di utenti, superando i 10M di utenti, e ci stiamo dirigendo verso nuovi traguardi. Il team Europeo sta puntando molto sull’Italia e su altri paesi di spicco per il settore delle criptovalute. Stiamo vivendo una rivoluzione, e noi ne facciamo parte.”

ETHMilan 2024 si è affermato come uno dei principali eventi in Italia e la partecipazione di BingX a questo evento riflette l’importanza che l’exchange attribuisce al Paese, uno dei mercati europei con il più alto tasso di adozione anno dopo anno. Con la possibilità di interagire con utenti e partner, connettersi con altri professionisti e aziende e discutere delle tendenze e innovazioni del settore, la partecipazione a eventi come ETHMilan 2024 è una delle priorità per un exchange come BingX, che lavora costantemente per essere all’avanguardia in termini di tecnologia e sicurezza.

Riguardo BingX :

Fondato nel 2018, BingX è uno dei principali exchange di criptovalute, con oltre 10 milioni di utenti in tutto il mondo. BingX offre una vasta gamma di prodotti e servizi, tra cui spot, derivati, copy trading e gestione patrimoniale; tutti progettati per rispondere alle mutevoli esigenze degli utenti, dai principianti ai professionisti. BingX si impegna a fornire una piattaforma affidabile che dia più potere agli utenti attraverso strumenti e funzionalità innovative per migliorare al massimo il loro livello di trading. Nel 2024, BingX è diventato orgogliosamente partner principale del Chelsea FC, segnando il suo debutto nel mondo dello sport.

Per maggiori informazioni, visita www.bingx.com.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2534558/image_5011679_38553943.jpgFoto – https://mma.prnewswire.com/media/2534559/image_5011679_38554037.jpg Logo – https://mma.prnewswire.com/media/2310183/4976130/BingX_logo_Logo.jpg