BingX eleva la collaborazione con il Chelsea FC come partner ufficiale per la divisa da allenamento maschile

Adnkronos

VILNIUS, 4 luglio 2024 /PRNewswire/ — BingX, un’importante piattaforma di scambio di criptovalute, è orgogliosa di annunciare una nuova fase entusiasmante della sua collaborazione con il Chelsea. A partire dalla stagione 2024/25 della Premier League, BingX passerà dall’essere Sleeve Partner a Official Training Wear Partner della squadra maschile del Chelsea.

Per celebrare questo traguardo, BingX ha lanciato droni appositamente progettati per “airdroppare” i kit di allenamento allo Stamford Bridge – in perfetto stile crypto. Per la prima volta in assoluto, il marchio di BingX sarà ben visibile sulla parte anteriore dell’abbigliamento da allenamento, indossato dai giocatori e dallo staff tecnico della squadra maschile durante tutte le sessioni di allenamento.

Con il passaggio di BingX a sponsor front-of-shirt per i kit di allenamento della squadra maschile nella prossima stagione, questa maggiore visibilità rafforzerà significativamente la presenza di BingX nella comunità sportiva globale, allineando il marchio alla costante ricerca dell’eccellenza. Così come i calciatori si allenano per raggiungere la massima forma fisica, i trader di criptovalute di BingX eccellono attraverso un’analisi rigorosa e scambi strategici. Dal campo di allenamento all’arena di trading, BingX e Chelsea danno potere a coloro che non si accontentano mai e continuano a superare i propri limiti.

Gli utenti di BingX e i tifosi sportivi possono aspettarsi una serie di vantaggi e opportunità esclusive, tra cui biglietti per le partite del Chelsea, esperienze VIP durante le partite e merchandising co-branded di alta qualità. Inoltre, BingX lancerà una entusiasmante competizione di trading che riflette la trovata del drone airdrop, coinvolgendo ulteriormente la comunità con il concetto di “airdrop”. Questa competizione includerà attività di check-in giornaliere in cui i partecipanti potranno ricevere airdrop emozionanti, aggiungendo un ulteriore livello di interazione ed eccitazione per gli utenti di BingX.

Vivien Lin, Chief Product Officer di BingX, ha espresso il suo entusiasmo per l’evoluzione della partnership: “Siamo entusiasti di portare la nostra collaborazione con il Chelsea al livello successivo come Official Training Wear Partner della squadra maschile. Questa partnership è una testimonianza del nostro impegno condiviso verso l’instancabile ricerca dell’eccellenza e dell’innovazione. Non vediamo l’ora di dare potere ai nostri utenti e tifosi con esperienze e opportunità uniche, costruendo un futuro più intelligente e audace.”

All’inizio di quest’anno, BingX ha ampliato i suoi orizzonti entrando in una partnership transfrontaliera con il Chelsea, uno dei club di calcio più prestigiosi e seguiti al mondo, come Sleeve Partner ufficiale. Insieme hanno lanciato l’iniziativa “Empower the Future”, guidata da una passione condivisa e dall’impegno verso l’esplorazione senza limiti. Questa partnership strategica segna l’ingresso di BingX nel mondo dello sport e dell’intrattenimento, unendo due leader di settore impegnati nell’eccellenza.

Informazioni su BingX

Fondata nel 2018, BingX è una delle principali piattaforme di scambio di criptovalute, che serve oltre 10 milioni di utenti in tutto il mondo. BingX offre prodotti e servizi diversificati, tra cui spot, derivati, copy trading e gestione patrimoniale, tutti progettati per le esigenze in evoluzione degli utenti, dai principianti ai professionisti. BingX è impegnata a fornire una piattaforma affidabile che consente agli utenti di migliorare le loro competenze di trading con strumenti e funzionalità innovative. Nel 2024, BingX è diventata orgogliosamente il partner ufficiale di scambio di criptovalute del Chelsea Football Club, segnando un emozionante debutto nel mondo dello sport.

Per richieste dei media, contattare:media@bingx.com

Per maggiori informazioni, visitare:https://bingx.com/

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/2310183/BingX_logo_Logo.jpg