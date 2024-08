BingX Migliora il Trading Fiat con l’Integrazione di Apple Pay e Google Pay

Adnkronos

VILNIUS, Lituania , 12 agosto 2024 /PRNewswire/ — BingX, un leader globale nel settore degli scambi di criptovalute, è entusiasta di annunciare un importante miglioramento nelle sue capacità di trading fiat con l’integrazione di Apple Pay e Google Pay. Ora, gli utenti di BingX possono acquistare criptovalute utilizzando 30 valute fiat. Questa integrazione mira a migliorare la convenienza degli utenti attraverso una maggiore sicurezza, transazioni semplificate e prezzi competitivi per le acquisizioni di crypto.

Apple Pay rivoluziona i pagamenti mobili con la sua enfasi sulla sicurezza e semplicità. Utilizza tecniche di crittografia avanzate per garantire la sicurezza durante le transazioni. Gli utenti possono acquistare criptovalute senza problemi sull’app e sul sito web di BingX, posizionando Apple Pay come una scelta preferita per transazioni sicure ed efficienti. Allo stesso modo, Google Pay offre un portafoglio digitale versatile e un servizio di pagamento online che semplifica il processo di pagamento su dispositivi Android e browser Chrome. Google Pay supporta anche transazioni sia online che offline, consentendo agli utenti di effettuare pagamenti anche senza una connessione internet. Con la sua vasta portata globale e una base di utenti in crescita, Google Pay fornisce agli utenti di BingX acquisti di criptovalute senza problemi che si allineano con l’impegno della piattaforma per l’innovazione e la soddisfazione degli utenti.

Questa ultima offerta consente agli utenti di BingX di acquistare asset digitali con Apple Pay e Google Pay nella pagina Quick Buy. Per un periodo limitato, non verrà addebitata alcuna commissione di transazione. Come parte della promozione, i nuovi utenti riceveranno un cashback del 10% sul loro primo acquisto di crypto con Apple Pay o Google Pay. Nel frattempo, gli utenti esistenti possono guadagnare ricompense fino a $200 in base all’importo cumulativo dei loro acquisti di crypto. È progettato per rendere più facile per gli utenti acquistare criptovalute con i loro metodi di acquisto preferiti, migliorando l’accessibilità nel mercato degli asset digitali.

Vivien Lin, Chief Product Officer di BingX, ha espresso il suo entusiasmo per l’integrazione:

“SIAMO ENTUSIASTI DI INTRODURRE APPLE PAY E GOOGLE PAY SU BINGX, FORNENDO AI NOSTRI UTENTI OPZIONI DI PAGAMENTO PIÙ CONVENIENTI E SICURE. QUESTE INTEGRAZIONI NON SOLO MIGLIORANO L’ESPERIENZA COMPLESSIVA DELL’UTENTE, MA RAFFORZANO ANCHE IL NOSTRO IMPEGNO PER L’INNOVAZIONE E LA SODDISFAZIONE DEL CLIENTE. CREDIAMO CHE QUESTO MIGLIORAMENTO BENEFICERÀ SIGNIFICATIVAMENTE LA NOSTRA COMUNITÀ GLOBALE DI UTENTI MENTRE CONTINUIAMO A ESPANDERCI E EVOLVERCI.”

Man mano che BingX continua a espandere la sua presenza globale, la piattaforma rimane dedicata all’innovazione e alle soluzioni incentrate sull’utente. L’integrazione nella sua piattaforma di trading fiat segna un passo fondamentale verso il raggiungimento di questi obiettivi, rafforzando l’impegno di BingX nel fornire funzionalità all’avanguardia e mantenere la sua leadership nel settore.

