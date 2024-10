Bitget annuncia le vincitrici del Blockchain4Her Awards durante lo SheFi Summit

Adnkronos

VICTORIA, Seychelles, Oct. 02, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) — Bitget, società Web3 e uno dei principali exchange di criptovalute, ha organizzato la prima edizione dei Blockchain4Her Awards allo SheFi Summit di Singapore il 17 settembre 2024, annunciando quattro vincitrici in due categorie. L’evento ha coinvolto oltre 1.000 partecipanti da tutto il mondo, con oltre 100 candidature ricevute. Blockchain4Her Awards è un’iniziativa che celebra e promuove le donne nel settore blockchain. Lanciato nell’ambito del programma Blockchain4Her di Bitget, il programma mira a colmare il divario di genere nello spazio blockchain, in cui le startup guidate dalle donne ricevono solo una piccola parte dei finanziamenti totali. I premi presentano due categorie principali: il premio “Rising Female in Blockchain” (Donna emergente nel settore blockchain) e il premio “Innovative Web3 Female Entrepreneur” (Imprenditrice Innovativa del Web3).

La CEO di Bitget Gracy Chen ha ribadito l’impegno nel sostenere le donne nella blockchain durante il suo discorso. Investendo $10 milioni nell’iniziativa Blockchain4Her, Bitget sta compiendo dei passi in avanti sul tema di empowerment femminile. Fornendo “esempi da seguire, mentorship, networking e un supporto mirato, garantiremo che un maggior numero di donne possa assumere ruoli di leadership nello spazio della blockchain”, ha dichiarato Chen.

Le tre vincitrici della categoria “Rising Female in Blockchain” sono Alexandra Nicorici, Gesa Schneider e Rebecca Matsumura. Alexandra Nicorici è la fondatrice e conduttrice di OOO, un popolare podcast incentrato sul Web3 che mette in contatto i professionisti del marketing con i maggiori fondatori di community e prodotti innovativi nel settore. Grazie alla sua influenza, Alexandra ha aiutato diverse startups a crescere e creare partnerships di valore nel corso degli anni.

Gesa Schneider è una nota ricercatrice Devcon presso la Ethereum Foundation e un’attiva sostenitrice di The Female Factor, una delle più grandi community al mondo di leadership al femminile. “Essere riconosciuta come una donna emergente nella blockchain è un grande onore”, ha dichiarato Gesa. “È un riconoscimento del mio lavoro come pioniera delle innovazioni Web3 per creare un futuro sostenibile.”

La terza vincitrice è Rebecca Matsumura, avvocata socia di Fenwick & West. Per quasi un decennio, Rebecca ha offerto assistenza legale alle aziende blockchain e fintech, aiutandole a gestire la compliance nel complesso panorama normativo.

Il premio “Innovative Web3 Female Entrepreneur” invece, è andato a Maika Isogawa, cofondatrice e CEO di Webacy, una delle suite di sicurezza per blockchain in più rapida crescita. Maika è stata anche inserita tra i 30 under 30 di Forbes.

La campagna Blockchain4Her ha fornito borse di studio per programmi educativi quali il corso blockchain di SheFi della durata di 8 settimane, opportunità di mentorship e partecipazione a importanti eventi del settore. L’obiettivo generale è quello di costruire un ecosistema equilibrato, in cui le donne possano svolgere un ruolo importante nel guidare i progressi tecnologici e come leader nel settore blockchain. Nell’ambito della campagna, Bitget sta anche creando un gruppo di alunni, dove le donne imprenditrici e leader possono scambiare idee e fare rete per sviluppare le loro carriere.

Dopo il successo della campagna SheFi, Bitget ospiterà vari eventi Blockchain4Her in diversi territori.

A proposito di Bitget

