Bitget Avvia il Crypto Experience Month con Bondex

VICTORIA, Seychelles, 1 agosto 2024 /PRNewswire/ — Bitget, azienda Web3 e uno dei principali exchange di criptovalute al mondo, è entusiasta di annunciare il Crypto Experience Month che si svolgerà ad agosto come parte della sua iniziativa Blockchain4Youth (B4Y). Con un impegno di 10 milioni di dollari per potenziare ed ispirare le giovani generazioni con il Web3 e le criptovalute, B4Y mira a formare i futuri leader del settore. In occasione del secondo anniversario della Giornata Internazionale della Gioventù il 12 agosto, Bitget prevede di organizzare eventi educativi durante tutto il mese di agosto in 13 città del Medio Oriente, Europa, Asia, Nord America, Sud America e Oceania.

Questa serie di eventi si concentrerà sulla convergenza tra intelligenza artificiale e blockchain, con attività come sessioni di ricerca e consulenza di carriera basate sull’IA di Bondex – l’innovativo marketplace di talenti Web3 – insieme a workshop educativi, attività interattive e giochi, offrendo ai partecipanti un’esperienza immersiva nel mondo delle criptovalute.

Durante tutto il Crypto Experience Month, Bondex, una piattaforma di talenti Web3 supportata da Animoca Brands, fungerà da partner di carriera per Blockchain4Youth. La piattaforma offrirà sessioni di condivisione aggiuntive e future opportunità di lavoro esclusivamente per i partecipanti B4Y. Queste sessioni offriranno consigli sull’utilizzo degli strumenti d’intelligenza artificiale per migliorare la ricerca di lavoro e semplificare il processo di assunzione, aumentando le possibilità dei partecipanti di ottenere un lavoro nel settore blockchain.

Il Crypto Experience Day è iniziato il 12 agosto 2023, dove Bitget ha organizzato eventi in nove città e ha attratto 1.000 partecipanti per celebrare la Giornata Internazionale della Gioventù e imparare insieme la blockchain e le conoscenze del settore. Da allora, l’iniziativa B4Y ha continuato a fare passi avanti significativi nel 2023, raggiungendo oltre 6.000 partecipanti in 50 università, tenendo più di 50 lezioni universitarie e rilasciando oltre 2.000 certificati. Forte di questo successo, B4Y introdurrà borse di studio e altri corsi online con esperti del settore nel 2024.

Gracy Chen, CEO di Bitget, ha dichiarato: “Attraverso il Crypto Experience Month, miriamo ad educare e creare una maggiore consapevolezza della blockchain tra i giovani. Combinando l’intelligenza artificiale con la blockchain, equipaggiamo la Generazione Z con competenze essenziali, migliorando le loro opportunità di carriera e motivazione. Il futuro risiede nella tecnologia AI, e siamo grati di assistere e contribuire a questa evoluzione e la blockchain giocherà un ruolo cruciale nel facilitare lo sviluppo dell’AI”.

