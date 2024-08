Bitget conclude il primo programma di Tirocinio COO per sostenere la prossima generazione di innovatori del Web3

Adnkronos

– VICTORIA, Seychelles, 16 agosto 2024 /PRNewswire/ — Bitget, società Web3 tra i principali exchange di criptovalute al mondo, annuncia di aver portato a termine con successo il suo primo programma di Tirocinio COO in Europa, lanciato nell’ambito dell’iniziativa #Blockchain4Youth. Il programma, che si è svolto dall’8 aprile al 30 luglio 2024, è stato concepito per consolidare la presenza di Bitget sul mercato e favorire la formazione degli utenti nei Paesi europei al di fuori dei suoi mercati principali. Sono stati coinvolti dei giovani talenti per promuovere il brand e rafforzare l’influenza sul mercato in questi Paesi meno presidiati.

Il programma di Tirocinio COO è stato introdotto per offrire ai giovani professionisti l’opportunità unica di fare esperienza pratica nel settore della blockchain. La prima edizione si è rivolta all’Europa e la partecipazione è stata superiore alle aspettative iniziali: 25 tirocinanti sono stati reclutati da vari Paesi dell’UE e 17 si sono diplomati.

Per tutta la durata del programma, i partecipanti si sono concentrati su varie attività strategiche, tra cui le ricerche di mercato, l’implementazione della strategia go-to-market (GTM) e l’organizzazione di diversi meetup in presenza. Il culmine è stato l’organizzazione di 6 eventi in presenza in Serbia, Grecia, Croazia, Romania e a Cipro, con oltre 210 partecipanti. Questi meetup, che si sono svolti nonostante le sfide rappresentate dalla stagione estiva e dai tempi di organizzazione limitati, hanno contribuito a migliorare la visibilità del brand Bitget e a stimolare il coinvolgimento della community nei territori interessati.

Il programma si conclude con l’opportunità riservata ai migliori tre tirocinanti di recarsi a Dubai per un programma di mentorship di tre giorni. Questa esperienza intensiva fornirà loro una preziosa conoscenza delle responsabilità e delle sfide quotidiane affrontate dai senior business leader, lavorando a stretto contatto con il COO di Bitget, Vugar Usi Zade.

Vugar Usi Zade, COO di Bitget, ha commentato: “Siamo estremamente orgogliosi dell’impatto che il nostro Programma di Tirocinio COO ha avuto nel sostenere la prossima generazione di leader del Web3. L’esperienza pratica e la guida fornite ai nostri partecipanti sono fondamentali per sviluppare le competenze necessarie per avere successo in un settore in così rapida evoluzione. Nell’ambito del suo impegno a favore della crescita accelerata e dello sviluppo dei talenti, Bitget continuerà a offrire programmi di tirocinio e stage in tutti i mercati chiave, assicurandosi di sostenere e coltivare nuovi talenti a livello globale”.

A proposito di Bitget

Fondata nel 2018, Bitget è una società Web3 tra i principali exchange di criptovalute al mondo. Con oltre 25 milioni di utenti in più di 100 Paesi e aree geografiche, l’obiettivo dell’exchange Bitget è di aiutare gli utenti a fare trading in modo più smart, attraverso la sua pionieristica funzione di copy trading e altre soluzioni di trading. Bitget ispira gli individui a adottare le criptovalute attraverso collaborazioni con partner affidabili, tra cui la leggenda argentina del calcio Lionel Messi.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2483646/COO_apprentice.jpg