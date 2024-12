Bitget nella top 3 degli exchange di criptovalute per trading di Futures secondo il rapporto di novembre

Adnkronos

– VICTORIA, Seychelles, 23 dicembre 2024 /PRNewswire/ — Bitget, società Web3 ed uno dei principali exchange di criptovalute al mondo, ha pubblicato il suo rapporto mensile sulla trasparenza, che mette in luce la solida performance dell’ecosistema nel mese di novembre 2024.

Bitget ha consolidato un numero di utenti superiore a 45 milioni con un volume di trading giornaliero di $10 miliardi. Il volume di trading di Futures USDT-M è balzato da $7 miliardi a $16 miliardi, mentre il volume di trading Spot giornaliero è raddoppiato, toccando i $400 milioni. Il suo Fondo di protezione, passato da oltre $400 milioni a più di $600 milioni, favorisce una notevole sicurezza e la fiducia degli utenti sulla piattaforma.

A novembre, i token più performanti sul mercato Spot di Bitget hanno registrato una crescita impressionante, guidati da UNICE con un rialzo del 2.666,71%. Inoltre, 13 token sono stati listati su PoolX e 5 di questi sono stati inclusi anche nei listing del trading Pre-Market, mostrando un forte interesse e una doppia esposizione per questi asset.

Bitget ha anche organizzato l’evento “Pitch n’ Slay” a Bangkok. Nell’ambito del programma Blockchain4Her di Bitget, questa competizione ha fornito visibilità, capitale e supporto alle imprenditrici che operano nel settore della blockchain e ha offerto la possibilità di assicurarsi un finanziamento fino a $100.000 da parte di Foresight Ventures.

La solida performance di Bitget dimostra che l’azienda è ancora una volta uno dei principali operatori mondiali nel settore delle criptovalute. Bitget continuerà a concentrarsi sull’innovazione, sul coinvolgimento degli utenti e sull’espansione del mercato in un settore in rapida evoluzione come quello delle crypto, continuando a collegare CeFi e DeFi e a espandere l’accesso alla finanza decentralizzata.

A proposito di Bitget

Fondata nel 2018, Bitget è una società Web3 tra i principali exchange di criptovalute al mondo. Con oltre 45 milioni di utenti in più di 150 Paesi e aree geografiche, l’exchange Bitget si impegna ad aiutare gli utenti a fare trading in modo più smart con la sua pionieristica funzione di copy trading e altre soluzioni di trading, offrendo al contempo l’accesso in tempo reale al prezzo di Bitcoin, al prezzo di Ethereum e ad altri prezzi delle criptovalute.