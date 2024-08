Bitget ottiene la certificazione ISO 27001:2022

Adnkronos

VICTORIA, Seychelles, 22 agosto 2024 /PRNewswire/ — Bitget, società Web3 tra i principali exchange di criptovalute al mondo, è orgogliosa di annunciare di aver ottenuto la certificazione ISO 27001:2022. Questa importante certificazione, rilasciata dall’International Standard Organization (ISO), testimonia gli sforzi di Bitget nel mantenere i più alti standard di sicurezza informatica.

L’ISO 27001:2022 è uno standard riconosciuto a livello internazionale, che fornisce un solido framework per stabilire, implementare, mantenere e migliorare continuamente i sistemi di gestione della sicurezza informatica (ISMS, Information Security Management Systems). Inoltre, è l’ultima versione dello standard ISO 27001, e include aggiornamenti per affrontare il panorama in continua evoluzione della sicurezza informatica. Mette a disposizione un approccio sistematico per gestire i dati sensibili delle aziende, garantendone la sicurezza. La certificazione dimostra l’impegno di Bitget nel tutelare i dati dei clienti, la proprietà intellettuale, le informazioni dei dipendenti e altri asset sensibili.

Grazie alla certificazione ISO 27001:2022, i clienti e i partner di Bitget possono contare su standard di sicurezza elevatissimi e sulla conformità ai diversi requisiti normativi e legali. Il processo di certificazione ha anche contribuito a migliorare le procedure interne, promuovendo l’efficienza e l’efficacia operativa in generale.

“L’ottenimento della certificazione ISO 27001:2022 è un segno degli elevati standard di sicurezza che manteniamo nell’ecosistema Bitget”, ha dichiarato Gracy Chen, CEO di Bitget. “Questa certificazione riflette il nostro impegno verso la tutela delle informazioni e la gestione del rischio, testimoniando la nostra aderenza ai più alti standard internazionali. Abbiamo piena fiducia nella nostra sicurezza”.

Come parte del suo impegno verso la sicurezza, Bitget mantiene anche un elaborato sistema di Proof of Reserves, garantendo trasparenza e fiducia. Le nostre riserve sono regolarmente verificate per mantenere un rapporto di riserva di almeno 1:1 rispetto agli asset degli utenti, che a loro volta possono effettuare verifiche indipendenti utilizzando il nostro strumento di controllo open-source, MerkleValidator, disponibile su GitHub. Inoltre, per fornire un ulteriore livello di sicurezza agli asset degli utenti, Bitget ha istituito un Fondo di Protezione da oltre $300 milioni, il secondo più grande del settore. Il nostro Rapporto sulla trasparenza esaustivo illustra ulteriormente i continui sforzi e i numeri interni, al fine di mantenere le migliori pratiche di sicurezza e l’integrità operativa.

A proposito di Bitget

Fondata nel 2018, Bitget è una società Web3 tra i principali exchange di criptovalute al mondo. Con oltre 25 milioni di utenti in più di 100 Paesi e aree geografiche, l’obiettivo dell’exchange Bitget è di aiutare gli utenti a fare trading in modo più smart, attraverso la sua pionieristica funzione di copy trading e altre soluzioni di trading. Già noto con il nome BitKeep, Bitget Wallet è un portafoglio crypto multi-chain di alto livello che offre soluzioni e funzioni Web3 complete, tra cui un portafoglio, uno swap, un marketplace NFT, un browser dApp e molto altro. Bitget ispira gli individui a adottare le criptovalute attraverso collaborazioni con partner affidabili, tra cui la leggenda argentina del calcio Lionel Messi.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2486889/ISO.jpg