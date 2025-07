Blue economy, Casellati: “Strategica per Italia, è ammirata a livello internazionale”

Adnkronos

Roma, 11 lug. Il 4° Summit Nazionale sull’Economia del mare – Blue Forum, quest’anno dedicato al tema “Creare Valore, il Mare nell’Anno del Giubileo”, “rappresenta un’importante occasione per un confronto fruttuoso e stimolante su un segmento strategico del mondo imprenditoriale italiano”. Così Maria Elisabetta Alberti Casellati, Ministro per le Riforme istituzionali e la Semplificazione Normativa, in un messaggio di saluto alla 4° edizione del Summit Nazionale sull’Economia del Mare – Blue Forum, in corso a Unioncamere a Roma.