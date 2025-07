Blue Economy, Durigon: “Governo impegnato per norme a favore settore”

Adnkronos

Roma, 11 lug. “In Italia per troppi anni è mancato l’orientamento specifico per il lavoro dei nostri giovani e l’economia del mare può essere un volano importante con tante opportunità di crescita e sviluppo”. Così il sottosegretario di Stato al Lavoro, Claudio Durigon, intervenendo alla giornata conclusiva della quarta edizione del Summit Nazionale sull’Economia del Mare – Blue Forum, in corso presso la sede di Unioncamere a Roma.