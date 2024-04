Bologna, abusi sessuali su 4 pazienti tra 80 e 96 anni in casa di cura: arrestato

Adnkronos

Bologna, 25 mar. Nella mattinata di ieri, i poliziotti di Imola hanno arrestato un 44enne italiano per aver commesso violenza sessuale, sexting e atti persecutori. Mentre svolgeva servizio prima come oss e poi addetto alle pulizie in una casa di cura della provincia bolognese, nel periodo antecedente a luglio 2023 (data del suo licenziamento), ha commesso abusi sessuali nei confronti di quattro anziane ospiti della stessa struttura, tra gli 80 e i 96 anni, tutte affette da decadimento cognitivo e altre patologie che ne pregiudicavano la capacità di reazione.