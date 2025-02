Boom dell’e-mail marketing: 18 miliardi di invii e strategie più mirate

Adnkronos

– Cresce l’attenzione sulla qualità: aperture uniche al 23% e focus su automazione e personalizzazione

Milano, 27 Febbraio 2025. Nel 2024 l’e-mail marketing si conferma uno strumento centrale, con 18 miliardi di messaggi inviati. Il dato rimane stabile rispetto all’anno precedente, ma emerge un cambio di prospettiva: le aziende puntano su invii più mirati e personalizzati, facendo crescere le aperture uniche fino al 22,7%.

Tra gli argomenti principali spicca la Deliverability: gli strumenti MailUp hanno facilitato l’adattamento ai nuovi standard imposti da Google e Yahoo a partire da febbraio 2024. Adeguarsi è fondamentale per evitare che le email non vengano recapitate correttamente o finiscano nello spam, proteggendo così il mittente.

Le percentuali di clic non registrano variazioni significative, suggerendo la necessità di contenuti più pertinenti. Le aziende devono intercettare il pubblico nel momento migliore con comunicazioni personalizzate. Per questo, tecnologie come marketing automation, intelligenza artificiale e CRM diventano sempre più rilevanti per analizzare i comportamenti e ottimizzare l’invio dei messaggi.

Le newsletter si confermano lo strumento più usato (66% degli invii), mentre tra i settori con migliori risultati spiccano Enti pubblici, assicurazioni, sport e wellness, real estate e utilities. Anche la distribuzione degli invii si riequilibra: novembre resta il mese più attivo, ma marzo, maggio e ottobre riducono il divario.

Le strategie nel timing di invio possono variare. Nel B2B gli invii si concentrano nei giorni lavorativi centrali (martedì, mercoledì e giovedì), mentre nel B2C il venerdì si rivela il giorno migliore per catturare l’attenzione dei consumatori, più inclini a interagire con offerte e comunicazioni commerciali.

Un altro aspetto cruciale è l’allineamento del dominio, promosso da Mail Up. Le aziende che lo adottano registrano migliori tassi di recapito, aperture e clic, confermando l’importanza di un’infrastruttura solida per massimizzare l’efficacia delle campagne.

