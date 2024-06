Borsa: europee tutte in territorio negativo, Milano e Parigi ampliano perdite

Adnkronos

Milano, 14 giu. Le Borse europee peggiorano con l’avanzare della mattinata: Milano e Parigi sono le più pressate: l’indice Ftse Mib cede l’1,30% (33.174 punti), il Cac40 l’1,23%. Perdite anche per Francoforte (-0,37%) e Londra (-0,10%).

Sul principale listino di Piazza Affari corre solo Amplifon, che raggiunge quota +2,40% a 35,06 euro per azione. In rosso in particolare le banche: Mps, maglia nera, cede il 3,30%, seguita da Unicredit (-3,13%) e Intesa Sanpaolo (-2,71%). Perdite di oltre due punti percentuali anche per Banco Bpm (-2,31%) e Bper Banca (-2,25%). Pop Sondrio arretra dell’1,95%.

