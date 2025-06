Adnkronos

Boscaino (Vig. fuoco): “In prima linea su regolamentazione e normazione transizione energetica”

Roma, 16 giu. – “Il Corpo nazionale dei Vigili del fuoco è in prima linea per quanto riguarda l’attività di regolamentazione e normazione, perché sin dal 2023 abbiamo istituito il Comitato per la transizione energetica e per i problemi legati ai cambiamenti climatici e quindi ci interessiamo di tutto ciò che accompagna la transizione energetica […]

Di Redazione | 16 Giugno 2025