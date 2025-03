Brandwatch amplia la partnership con TikTok con una nuova integrazione potente

Adnkronos

L’API delle citazioni di TikTok offre informazioni approfondite potenti e una gestione più intelligente del marchio su una delle piattaforme di intrattenimento più influenti al mondo.

CHICAGO, 3 marzo 2025 /PRNewswire/ — Brandwatch, la suite leader di gestione dei social media e consumer intelligence, è entusiasta di annunciare l’integrazione di Brandwatch Consumer Intelligence con l’API delle citazioni di TikTok, rafforzando ulteriormente la sua partnership con una delle piattaforme digitali in più rapida crescita al mondo. Grazie a questa nuova integrazione, Brandwatch diventa una delle prime piattaforme a fornire informazioni approfondite potenti sulle conversazioni di TikTok, consentendo ai professionisti del marketing di gestire la propria presenza, monitorare le citazioni del marchio e ottimizzare le campagne con informazioni basate sull’intelligenza artificiale.

Una nuova era per la gestione del marchio su TikTokIn qualità di partner ufficiale del marketing su TikTok, Brandwatch fornisce ai marchi informazioni preziose da una piattaforma con oltre 170 milioni di utenti attivi ogni mese. L’API delle citazioni fornisce dati su post e commenti che @citano specificamente il nome utente di un marchio e che stanno diventando sempre più popolari, consentendo ai professionisti del marketing di:

Un partner di TikTok affidabile Dal 2022, Brandwatch è un partner affidabile del marketing su TikTok che offre un accesso conforme e affidabile alle informazioni e agli strumenti di TikTok. Svolgendo un ruolo fondamentale nei test beta e nel perfezionamento dell’API delle citazioni, Brandwatch garantisce ai marchi l’accesso alle informazioni più preziose e fruibili, rispettando al contempo le norme rigorose di conformità di TikTok.

Informazioni generative basate sull’intelligenza artificiale per decisioni più rapide e intelligenti Brandwatch sfrutta strumenti di intelligenza artificiale all’avanguardia, tra cui il rilevamento dei picchi di Iris e i riepiloghi delle conversazioni basati sull’intelligenza artificiale, per trasformare i dati di TikTok in informazioni fruibili. Ciò significa che i marchi possono individuare rapidamente i momenti di tendenza, misurare l’impatto delle campagne e reagire rapidamente ai momenti culturali in rapida evoluzione.

“Siamo davvero entusiasti di lanciare la nostra nuova integrazione con l’API delle citazioni di TikTok”, dichiara Channing Ferrer, presidente globale di Brandwatch. “TikTok è una fonte di ispirazione e informazioni approfondite inesauribile per i marchi e gli addetti al marketing, offrendo uno spazio dinamico in cui si incontrano creatività, cultura e commercio. Questa partnership consente ai marchi di sfruttare le conversazioni di TikTok, aprendo opportunità senza pari per la gestione del marchio e il coinvolgimento della comunità. Grazie alle informazioni approfondite di TikTok basate sull’intelligenza artificiale di Brandwatch, i professionisti del marketing possono analizzare i dati in modo efficiente, prendere decisioni informate e potenziare la propria strategia su TikTok”.

Informazioni su Brandwatch Brandwatch è la suite leader di gestione dei social media e consumer intelligence, che consente ai marchi di vedere ed essere visti, comprendere ed essere compresi dal pubblico più importante. Brandwatch, a cui si affida la metà delle 100 aziende più grandi secondo Forbes, fornisce alle aziende più innovative del mondo informazioni e strumenti basati sull’intelligenza artificiale per cogliere le opportunità, rafforzare il coinvolgimento e accelerare la crescita.

La nostra suite completa spazia dalla consumer intelligence al marketing di influenza, fino alla pluripremiata gestione dei social media, consentendo a marchi e agenzie di attuare strategie basate sui dati su larga scala.

Brandwatch fa parte della famiglia di marchi Cision, insieme a CisionOne e PR Newswire.

