BravoSconto celebra 10 anni: da Firenze alla conquista del mercato globale

Adnkronos

Febbraio 2025 segna un traguardo importante per BravoSconto, che celebra con orgoglio i suoi primi 10 anni di attività. Un decennio di crescita e innovazione, durante il quale la piattaforma si è affermata come punto di riferimento per il risparmio online, aiutando milioni di utenti a trovare le migliori offerte. Oggi, WeBravo non è solo una realtà consolidata in Italia, ma una azienda in continua espansione a livello internazionale, con collaborazioni con centinaia di marchi e una presenza sempre più forte in diversi mercati.

BravoSconto è stato il primo passo di un percorso che ha portato all’espansione in numerosi Paesi. La prima apertura internazionale è stata in Francia, seguita da Germania, Regno Unito e, successivamente, da altre 13 nazioni. L’espansione è proseguita senza sosta: nel 2018 è arrivato BravoDeal negli Stati Uniti, seguito dal lancio di nuove piattaforme in Spagna, Polonia, Austria, Belgio e Olanda. Nel 2022 è stata la volta del Messico, insieme a Canada e Svizzera. Più recentemente, l’azienda ha esteso la sua presenza in Australia, Repubblica Ceca e, nel 2023, in Brasile.

BravoSconto si distingue per un’esperienza utente intuitiva, che consente di trovare facilmente coupon e offerte vantaggiose. Tra i brand più noti presenti sulla piattaforma ci sono Sephora, Nike, Apple, Booking, e molti altri. Ogni pagina dedicata a un marchio presenta offerte attive e sconti, sempre fruibili gratuitamente dagli utenti.

Marco Farnararo, uno dei fondatori di WeBravo, afferma: “Le partnership con i marchi creano un vantaggio reciproco per tutti. L’utente risparmia, la piattaforma guadagna una commissione sui prodotti acquistati e il brand ottiene maggiore visibilità e vendite, oltre alla possibilità di fidelizzare il cliente, ad esempio tramite l’invio di codici sconto per la newsletter.”

In questo modo, la piattaforma diventa un punto di incontro strategico per negozi e consumatori, creando un ecosistema di benefici condivisi.

Il successo del progetto si è costruito anche grazie a scelte strategiche fondamentali degli ultimi anni. Nel 2022, il gruppo ha accolto il fondo Xenon Private Equity Small Cap, che ha acquisito il 49% dell’azienda. Questa operazione ha segnato l’inizio di un’accelerazione nell’espansione internazionale, grazie anche a un ampio intervento in M&A. Nel 2023, l’azienda ha acquisito CheBuoni S.r.l., rafforzando ulteriormente la sua posizione nel panorama del marketing digitale. E nel 2024, le acquisizioni di Booncy e Salesoar hanno completato un quadro di crescita molto importante.

“Sarebbe stato più facile partire dagli Stati Uniti? No, l’Italia era il posto giusto per crescere”, afferma Marco Farnararo, co-fondatore di WeBravo. Le acquisizioni e l’ingresso del fondo Xenon hanno infatti permesso di affermare la piattaforma anche all’estero, con un’attenzione sempre radicata nell’identità italiana dell’azienda, che guarda a ogni angolo del mondo. Il gruppo, con una solida esperienza di mercato, è pronto a sfruttare nuove opportunità e a guardare al futuro con l’ambizione di crescere sempre di più.

Con il suo decimo anno di attività, la WeBravo s.r.l. non solo celebra un’importante pietra miliare, ma continua a guardare al futuro con un’incredibile fiducia e determinazione, pronta a scrivere i prossimi capitoli della sua crescita.

Per maggiori informazioni