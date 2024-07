Brescia: Bozzoli, ‘testimone mi scagiona, sono innocente’

Adnkronos

Milano, 12 lug. Un testimone austriaco scagionerebbe Giacomo Bozzoli dall’accusa di aver ucciso lo zio Mario gettandolo nel forno della fonderia di famiglia a Marcheno l’8 ottobre del 2015, omicidio per cui è stato condannato in via definitiva all’ergastolo. Lo ha sostenuto nelle fasi concitate della cattura lo stesso 39enne che continua a dirsi innocente. Una presunta svolta che Bozzoli ha messo nero su bianco in una lettera che dice di aver inviato al procuratore di Brescia Francesco Prete, al procuratore generale Guido Rispoli e al presidente della prima sezione penale Roberto Spanò, il primo giudice che lo ha condannato, ma nessuno l’ha ancora ricevuta.

