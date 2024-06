Brescia: morta bimba di due anni investita con la nonna

Adnkronos

Milano, 3 giu. E’ morta la bambina di due anni investita nel pomeriggio di oggi insieme alla nonna, a Brescia. Nonna e nipote erano state travolte da un’auto in manovra, poco prima delle 16, in via Caduti del Lavoro, all’uscita dell’asilo che la bimba frequentava.

Le sue condizioni erano apparse da subito gravissime: i soccorritori intervenuti sul posto l’avevano trovata in arresto cardiocircolatorio e l’avevano ospedalizzata con manovre di rianimazione in corso. Poi il trasporto al reparto pediatrico degli Spedali Civili, dove qualche ora dopo la bimba è deceduta.

