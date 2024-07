Brescia: procura teme gesti autolesionistici, Bozzoli trasferito in carcere Bollate

Adnkronos

Milano, 12 lug. La procura di Brescia ha chiesto il trasferimento, dal carcere di Brescia a quello milanese di Bollate, per Giacomo Bozzoli, condannato in via definitiva all’ergastolo per l’omicidio dello zio Mario. La decisione è stata presa per il timore che il 39enne possa compiere atti autolesionistici. In serata l’uomo, che si è sottratto per 11 giorni alla cattura, è stato portato in quella che è considerata una struttura ‘modello’.

