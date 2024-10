Buchmesse: anche Il Volo al Padiglione Italia

Adnkronos

Roma, 20 ott. – Erano in città per un concerto alla Festhalle, ma non hanno voluto perdersi un tour nella Piazza italiana della Fiera del libro più importante d’Europa dove hanno salutato il Commissario straordinario Mauro Mazza.

E’ stata improvvisa ma accolta da grande attenzione la visita dei ragazzi de ‘Il Volo’ arrivata alla chiusura del calendario di incontri letterari. Ad animare il programma sono stati nomi importanti come quello di Maurizio de Giovanni, Antonio Manzini, Daniele Mencarelli, Erri De Luca, Guido Tonelli, Lorenzo Mattotti, Alessandro Sanna, Paolo Cognetti e Nicola Lagioia, Giuseppe Conte, Davide Rondoni, Chiara Carminati, Davide Morosinotto,Marta Palazzesi, Erin Doom e Felicia Kingsley.

L’Arena ha ospitato anche l’incontro su Russia ed Europa condotto da Pierfranco Bruni e animato dal docente e critico d’arte Luca Beatrice e dallo studioso Luciano Mecacci. Un altro momento della categoria “testimoni del tempo” ha visto Riccardo Giumelli e Luigi Maria Vignali, moderati da Ilaria Bianchi, parlare del fenomeno del turismo delle radici.